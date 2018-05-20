سيارة تصدم شابين أثناء سيرهما على كوبري العبادية في قنا

صدمت سيارة طائشة شابين أثناء سيرهما على رصيف كوبري العبادية التابع لقرية الحلفاية في مركز الوقف شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي. وكان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا مفاداه دهس شابين بسيارة طائشة أثناء سيرهما أعلى رصيف كوبري العبادية بقرية الحلفاية بمركز الوقف وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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GMT 15:55 2018 السبت ,19 أيار / مايو.مظاهرة في إيطاليا رفضًا لجرائم الاحتلال وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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