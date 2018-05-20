سيارة تصدم شابين أثناء سيرهما على كوبري العبادية في قنا

صدمت سيارة طائشة شابين أثناء سيرهما على رصيف كوبري العبادية التابع لقرية الحلفاية في مركز الوقف شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي. وكان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا مفاداه دهس شابين بسيارة طائشة أثناء سيرهما أعلى رصيف كوبري العبادية بقرية الحلفاية بمركز الوقف وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.