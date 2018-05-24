صاروخ بالستي إيراني يستهدف الأراضي السعودية

أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران، قبل قليل، أنها أطلقت صاروخ بالستي جديد على الأراضي السعودية.

وزعمت وسائل إعلام الحوثيين الرسمية، أن مليشياتها استهدفت ميناء جيزان جنوب المملكة بصاروخ باليستي قالت أنه من طراز بدر1

ولم يصدر اي تعليق من السلطات السعودية حول مزاعم الحوثيين، حتى كتابة الخبر.