تدمير العديد من العربات العسكرية للحوثيين في معارك جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن
GMT 18:02 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوالتحالف العربي يعلن خطة شاملة لتقديم مساعدات عاجلة لسكان محافظة الحديدة غربي اليمن والعمل مع منظمات الإغاثة لزيادة سعة ميناء الحديدة عند تحريره
GMT 18:01 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيومقتل العشرات من مسلحي جماعة الحوثيين في معارك الدريهمي والمطار بمحافظة الحديدة غربي البلاد وعدد من المسلحين الحوثيين يسلمون انفسهم للجيش
GMT 17:57 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوانهيارات غير متوقعة في صفوف الحوثيين المتواجدين بمنطقة النخيلة وفرار عناصر المليشيا بمركباتها القتالية باتجاة مدينة الحديدة غربي اليمن
GMT 17:54 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوبريطانيا تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة مشاورات طارئة بشأن اليمن
GMT 14:37 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يدلي بتصريح
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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