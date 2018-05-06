ستة قتلى في هجوم في جزيرة ببحيرة تشاد

قتل ستة أشخاص بينهم خمسة من الموظفين الحكوميين إثر هجوم على مركز مراقبة للجيش التشادي في جزيرة ببحيرة تشاد .

وقال مصدر عسكري اليوم، "إن عناصر من بوكو حرام هاجموا مركزًا متقدمًا للجيش التشادي في بلدة غابالامي بالقرب من كيناساروم في جزيرة ببحيرة تشاد، وقتلوا عنصري جمارك وموظفي مياه وغابات وعسكريًا ومدنيًا ".

وأضاف أن المهاجمين تمكنوا من الفرار .