انباء عن سماع دوي اطلاق نار في بلدة الطور بالقدس وقوات الاحتلال تهرع للمكان
GMT 18:49 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات في بلدة الطور بالقدس المحتلة
GMT 17:45 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبراندلاع مواجهات عنيفة في عدة احياء ببلدة الطور شرق القدس المحتلة
GMT 16:55 2017 الجمعة ,10 آذار/ مارسشبان يستهدفون قوات الاحتلال بالاكواع المتفجرة والمتفرقعات النارية خلال المواجهات الدائرة في بلدة الطور في القدس
GMT 08:18 2017 الأحد ,08 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تنتشر على الشارع الرئيس في بلدة الطور بـالقدس المحتلة
GMT 18:26 2016 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم منزلاً في بلدة الطور في القدس المحتلة قبل قليل
استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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