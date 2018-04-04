الجيش الوطني اليمني يحقق تقدماً جديداً في صعدة معقل الانقلابيين

حققت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف العربي اليوم، تقدماً جديداً في مديرية "كتاف" بمحافظة صعدة، شمال اليمن.
وقال مصدر عسكري وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش بمديرية كتاف، أطلقت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير سلسلة جبال "الوسواس الأصغر" و"الوسواس الأكبر" التي يبلغ امتدادها حوالي 5 كم".
وأضاف أن القوات شنت هجومًا واسعًا على مواقع المليشيا الانقلابية شمالي كتاف، باتجاه "وادي الفرع"، وتمكنت من تحرير جبل "برج السديس" وجبال "السبعة" و"الثمانية" وصولاً إلى تحرير تباب "القناصين" ومنطقة الصوح، كما تمكنت قوات الجيش من تحرير سلسلة جبال "طور الهشيم" المطلة على "وادي الفرع".
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ظهرت الممثلة الشهيرة إيميلي بلانت، برفقة زوجها، النجم والمخرج جون كراسنسكي للمشاركة في العرض الأول لفيلمهما الجديد A Quiet Place في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تألقت البالغة من العمر 35 عامًا، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون القرمزي فوق الخصر مصنوع من القطيفة، يتميز بتنورة مزخرفة باللون الوردي في الأسفل من تصميم مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رنتا". وحملت إميلي، المرشحة لجائزة الأوسكار، حقيبة صغيرة باللون الوردي في يدها، مع مزيد من الإكسسوارات وزوج من الأساور المزيّنة بالخرز بنفس ألوان الفستان، بالإضافة إلى الأقراط القرمزية الأنيقة، وكان شعرها الأشقر الداكن قد انجرف للوراء مجددًا بتسريحة أنيقة من تصميم مصففة شعر المشاهير ساره بوتيمبا، ما أضفى إطلالة ناعمة ورقيقة لإميلي، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل القرمزية الأنيقة ومكياجًا ناعمًا من أحمر الشفاه القرمزي ولمسة من الكحل والماسكارا. بينما ارتدى جون
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