39 مصابا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ارتفعت حصيلة الإصابات بين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والغاز المسيل للدموع خلال قمعها اليوم المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة إلى 39.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر طبية قولها إن 35 فلسطينيا أصيبوا شمال وجنوب قطاع غزة منهم 23 عولجوا ميدانيا و 12 آخرون بينهم 3 أطفال وفتاة نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج إضافة إلى صحفي.

وفي وقت سابق اليوم أصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها المتوافدين إلى مخيمات العودة على طول السياج

الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 للمشاركة فى جمعة الوفاء للجرحى ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار عن القطاع التي انطلقت في الثلاثين من آذار الماضي.