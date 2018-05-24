إِحْتِجاز وائل عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات إِحْتِجاز الناشط وائل عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأجرت النيابة الأن التحقيقات مع وائل عباس على ذمة القضية 441لسنة 2018 حصر أمن دولة؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.