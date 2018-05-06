رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم ، في مكتبه في رام الله رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي جيرت بورجوا .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني بالإضافة إلى التبادل الثقافي .