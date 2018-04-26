نجاة قيادي في الجيش اليمني من محاولة اغتيال في مدينة تعز جنوب غربي اليمن

نجا قيادي في قوات الجيش اليمني، بمدينة تعز جنوب غربي اليمن من محاولة اغتيال مساء اليوم الخميس،.

وقال خاص لـ" العرب اليوم " إن العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا تعرض لاطلاق نار بالقرب من حي الجحملية بمدينة تعز جنوب غربي البلاد.. وتشهد محافظة تعز، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومسلحين يتبعون للقيادي السلفي ابو العباس.