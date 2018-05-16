السيسي يؤكّد أنه سيتخلى عن منصبه عندما يرغب الشعب في رحيله

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ليس لديها رفاهية تأجيل الإصلاح الاقتصادي.

جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الدوري الخامس للشباب، الأربعاء، بجلسة: "رؤية الدولة المصرية للأربع سنوات المقبلة".

وأضاف الرئيس السيسي "لا نملك ترف عدم تنفيذ القرار.. لو ماخدتش القرار هبقى قصرت في حقكم.. ولو لم أتخذ مثل هذه القرارات لن يأخذها أحد".

وواصل "لو حد تاني هيخاف حد يقوله ارحل، لكن أنا لو قولتولي ارحل هقولكم سلام عليكم، لازم البلد تبقى بلد وده أمر مش بسيط".