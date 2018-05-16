السيسي يؤكّد أنه سيتخلى عن منصبه عندما يرغب الشعب في رحيله

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ليس لديها رفاهية تأجيل الإصلاح الاقتصادي.
جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الدوري الخامس للشباب، الأربعاء، بجلسة: "رؤية الدولة المصرية للأربع سنوات المقبلة".
وأضاف الرئيس السيسي "لا نملك ترف عدم تنفيذ القرار.. لو ماخدتش القرار هبقى قصرت في حقكم.. ولو لم أتخذ مثل هذه القرارات لن يأخذها أحد".
وواصل "لو حد تاني هيخاف حد يقوله ارحل، لكن أنا لو قولتولي ارحل هقولكم سلام عليكم، لازم البلد تبقى بلد وده أمر مش بسيط".
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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