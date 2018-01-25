البنتاغون يقول إنه يواصل مباحثاته مع انقرة حول مقترح تشكيل مناطق آمنة بطول الحدود التركية السورية
GMT 17:29 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبرهيلي تؤكد أن البنتاغون يعمل مع شركائنا لمواجهة التهديد الإيراني وسنتكفل بالضغط الدبلوماسي
GMT 16:42 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبرمصادر في البنتاغون تعلن أن مقاتلتان أميركيتان من طراز أف 22 تعترضان مقاتلتين روسيتين في الأجواء السور
GMT 18:45 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبرالبنتاغون يعلن أن روسيا لم تقم بأي خفض مؤثر لعديد قواتها في سورية
GMT 21:15 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبرالبنتاغون يعلن أن صاروخ بيونغ يانغ لم يهدد أراضي الولايات المتحدة
GMT 18:26 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبرالبنتاغون يعلن سنواصل الشراكة مع القوات السورية المدعومة من واشنطن والتي تشمل قوات كردية
استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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