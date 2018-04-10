محمد بن سلمان يعلن أن الشراكة السعودية الفرنسية مهمة للغاية خصوصًا مع المتغيرات التي تحصل في الشرق الأوسط والعالم

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء أن الشراكة السعودية الفرنسية مهمة للغاية خصوصًا مع المتغيرات التي تحصل في الشرق الأوسط والعالم.

وأكد أن هناك مشاريع هدامة في الشرق الأوسط أبرزها الخطر الإيراني الذي ينطلق من أيديولوجية توسعية.