ماكرون يشكر السعودية على جهود مكافحة الإرهاب

عبر الرئيس الفرنسي ماكرون عن شكره للسعودية على جهود مكافحة الإرهاب عمومًا ومؤخرًا في الساحل الإفريقي
GMT 17:49 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرماكرون يؤكد أن فرنسا تقف إلى جانب السعودية ضد أي تهديد لأمنها
GMT 17:48 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرماكرون يرفض تزويد إيران ميليشيا الحوثي بتقنيات صواريخ باليستية
GMT 20:28 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبرالبيت الأبيض يعلن أن ترامب وماكرون يتفقان على أن جنيف هي المسار الشرعي الوحيد
GMT 18:06 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبرالإليزيه يعلن أن ماكرون دعا الحريري لزيارة فرنسا
GMT 14:50 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبرعبد الفتاح السيسي يوجه الدعوة إلى نظيره الفرنسي لزيارة مصر
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
أرسل تعليقك