مقتل القيادي في ميليشيات الحوثي عبد الفتاح غلاب وخمسة من مرافقيه في منطقة الحيمة شمالي محافظة تعز

قتل اليوم الثلاثاء القيادي في ميليشيات الحوثي عبد الفتاح غلاب وخمسة من مرافقيه في منطقة الحيمة شمالي محافظة تعز
GMT 13:40 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرمقتل 9 من ميليشيات الحوثي في عمليات قنص نفذها مجهولون في أحياء صنعاء
GMT 12:11 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرمقتل 6 من ميليشيات الحوثي في عمليات قنص قام بها مجهولون في شارع الثلاثين جنوبي صنعاء
GMT 15:53 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرأسر 50 مسلح من ميلشيا الحوثي جنوب محافظة شبوة اليمنية
GMT 15:45 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرمقتل 11 حوثيًا وإصابة 8 آخرين في غارة جوية للتحالف على صعدة اليمنية
GMT 14:33 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرالخارجية المصرية تدين قيام ميليشيات الحوثي باطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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