6 دول تعلن استقبالها للشهر الكريم الأربعاء

أعلنت عدة دول عربية وإسلامية، قبل قليل، استقبال شهر رمضان بدءًا من فجر الأربعاء الموافق 16 مايو الجاري.

وكانت أول هذه الدول هي السودان، والتي أعلنت على لسان الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء، بأن يوم الغد الأربعاء سيكون هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439هـ، وهو الأمر نفسه في أوكرانيا، حيث أعلن اتحاد المنظمات الاجتماعية هناك والمعروف باسم “الرائد”، وهو أكبر مؤسسة تهتم بشئون المسلمين في أوكرانيا، بأن يوم الأربعاء هو أول أيام الشهر الفضيل، وكذلك كانت السويد، والتي أصدر فيها المجلس السويدي للأئمة بيان هنئ فيه كل المسلمين في السويد بقدوم شهر رمضان المبارك، وبداية الصيام منذ فجر الأربعاء.

وأكدت الهيئات الإسلامية في تركيا، بأن أول أيام شهر رمضان هو الأربعاء 16 مايو، وستكون نهاية الشهر هي مساء الخميس الموافق 14 يونيو المقبل، وكانت اليمن قد سارت على نفس النهج وأعلنت بأن يوم الاربعاء سيكون هو أول أيام الشهر الفضيل، أما عن جمهورية مصر العربية، فحتى الآن لا توجد أي تأكيدات رسمية حول رؤية الهلال في مصر، وهو الأمر الذي يعني بنسبة كبيرة بأن يوم الخميس سيكون هو أول أيام الشهر الفضيل في مصر، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

وأعلنت المملكة العربية السعودية،تعذر رؤية الهلال اليوم، وهو ما يعني بأن يوم الخميس سيكون هو غرة شهر رمضان المبارك في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية