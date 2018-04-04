المئات من المستوطنيين اليهود يقتحمون الأقصى

اقتحم المئات من المستوطنيين اليهود المتطرفين اليوم ، المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية في القدس، أن 381 مستوطناً اقتحموا الأقصى بلباسهم التلمودي التقليدي، وسط محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات الأقصى.