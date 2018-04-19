وفاة عاملين مصريين بخزان صرف صحي في السعودية

أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن عاملين مصريين لقيا مصرعهما، اليوم الخميس، إثر وقوعهما داخل خزان صرف صحي وسط محافظة جدة السعودية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، سعيد سرحان، قوله إن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابعه لمدني جدة باشرت اليوم بلاغا ورد لمركز العمليات الأمنية الموحد عن سقوط شخصين بداخل خزان صرف صحي وسط المحافظة".

وأضاف سرحان أن "الفرق والمعدات المساندة انتقلت لموقع الحادث الواقع بداخل فناء منزل مكون من دورين، ومع وصول الفرق اتضح وجود خزان صرف صحي بعمق ٢،٥م وعرض ١٢م٢ بداخله شخصين يمكن مشاهدتهما من على فوهة الخزان عن طريق الفرق".

وتابع أن فرق الإنقاذ المائي باشرت أعمالها بالنزول لخزان الصرف وإخراج عاملين مصابين بحالة إغماء لتباشر فرق الهلال الأحمر تقديم الإسعافات الأولية لهما. وأكد أنه بعد الكشف الأولي من قبل الهلال الأحمر اتضح أنهما فارقا الحياة".

وأشار المسئول السعودي إلى أنه في الوقت الذي انتهت فيه فرق الإنقاذ من أعمالها، شرع التحقيق في مهامه ويرجح من خلال المعلومات الأولية أن الاختناق كان سببًا في وفاتهما نتيجة عدم استخدام وسائل السلامة المطلوبة للعمل في مثل تلك الأماكن المكتظة بالغازات السامة الناتجة عن المياه الآسنة.

وأكد أنه تم تحويل ملف الحادث للجهات المعنية، فيما تم نقل جثامين المتوفيين إلى المستشفى عن طريق الجهات المختصة.