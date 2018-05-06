مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار سيارة ملغومة جنوب شرق أفغانستان

قُتل واُصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص في إقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان إثر انفجار سيارة ملغومة.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، عن المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم، قوله في بيان، إن انتحاريًا نفذ التفجير بسيارة ملغومة بالمتفجرات، مستهدفًا الحاكم الإداري لمنطقة أحمد أباد التابعة لإقليم باكتيا الأفغاني، محمد رودوال.

وأضاف البيان أن الحارس الأمني للحاكم الإداري ومدنيًا آخرًا قتلا في الحادث، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون في الحادث بينهم الحاكم الإداري.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تحاول فيه الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية بما في ذلك حركة طالبان زيادة عدد هجماتها في أفغانستان.