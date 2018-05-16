خريطة بعدد الساعات التي يصومها مسلمو العالم حسب الموقع الجغرافي

تختلف ساعات صيام رمضان حسب ساعات النهار للبلدان الإسلامية المختلفة، والتي تتباين حسب موقعها الجغرافي، وبحسب المرجعية التي تقرر أوقات الصيام.
ويلقي "مصراوي" الضوء في التقرير الآتي على ساعات الصيام هذا العام في مختلف البلدان، استنادًا إلى جداول الإمساك بحسب موقع "دويتشه فيله".
- في مكة المكرمة
يبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 35 دقيقة.
- بغداد - العراق
يبلغ عدد ساعات الصيام 15 ساعة و 30 دقيقة.
- القاهرة
يبلغ ساعات الصيام نحو 15 ساعة و 20 دقيقة.
- المغرب
يبلغ عدد ساعات الصيام 15 ساعة و 20 دقيقة.
- إسطنبول - تركيا
يبلغ عدد ساعات الصيام 16 ساعة و30 دقيقة.
- برلين
يبدأ شهر رمضان في العاصمة الألمانية بعدد ساعات صيام مقدارها 17 ساعة و 30 دقيقة.
فيما ينتهي شهر الصوم بساعات صيام تصل إلى 18 ساعة و 20 دقيقة.
- سيدني - أستراليا
يبلغ عدد ساعات الصيام 11 ساعة و 50 دقيقة.
- بكين - الصين
يبلغ عدد ساعات الصيام 16 ساعة 20 دقيقة.
- الولايات المتحدة
تبلغ ساعات الصيام في واشنطن 16 ساعة و 10 دقائق.
- موسكو ومدن خارج الدائرة القطبية الشمالية
تصل ساعات الصيام في العاصمة الروسية إلى 20 ساعة و 10 دقائق. وتوجد مدن في شمال روسيا مثل مدينة مورمانسك الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية ويحل فيها خلال فصل الصيف ما يعرف بالنهار القطبي، إذ إن ضوء النهار لا يفارقها، الأمر الذي دفع بعض علماء الشريعة لإصدار فتوى تتيح لمسلمي هذه المناطق الصيام حسب توقيت المنطقة الأقرب إليهم جغرافيا داخل الدائرة القطبية.
- أوسلو - النرويغ
تبلغ عدد ساعات الصيام 20 ساعة و 36 دقيقة.
- لندن - بريطانيا
يبلغ عدد ساعات الصيام مدة تصل إلى 19 ساعة.
- آيسلندا
يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 22 ساعة.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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