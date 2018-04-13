دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي إلى إجراء "تحقيق مستقل وشفاف" حول أحداث العنف في غزة.

وقال خلال اجتماع للمجلس لبحث الوضع في الشرق الأوسط وخصوصاً في سوريا إن "أعمال العنف الأخيرة في غزة أوقعت قتلى وجرحى من دون طائل"