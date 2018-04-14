أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء السبت، عن "دعمه الكامل" للضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية على مواقع عسكرية للنظام السوري، رداً على هجوم كيمياوي في دوما.

وقال نتانياهو في بيان: "قبل عام، أكدت أن إسرائيل تدعم في شكل كامل قرار الرئيس دونالد ترامب التعبئة ضد استخدام وانتشار الأسلحة الكيماوية"، مؤكداً أن هذا الدعم "لم يتغير".