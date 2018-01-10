"متحدث التحالف" مليشيا الحوثي أطلقت 87 صاروخا بالستيا باتجاه السعودية .
GMT 17:37 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"ناطق التحالف العربي" هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم مليشيا الحوثي.
GMT 17:36 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"التحالف العربي" ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف .
GMT 08:49 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايراستمرار سلسلة الغارات الجوية العنيفة على مواقع الحوثيين شمال غرب العاصمة صنعاء
GMT 08:12 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير3 غارات لطيران التحالف على معسكر الاستقبال شمالي اليمن
GMT 12:49 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرغاره لطيران التحالف استهدفت موقع الحوثيين في جبل عطان غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن، وتحليق مستمر.
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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