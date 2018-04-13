جيش الاحتلال يستخدم قنابل غاز مجهولة لأول مرة

استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، غازات لأول مرة خلال قمعه واستهدافه للمتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، في الجمعة الثالثة من فعاليات مسيرة العودة الكبرى، والتي أطلق عليها الفلسطينيون جمعة حرق العلم الإسرائيلي.
GMT 19:49 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانإصابة ثلاثة صحافيين روس في سورية
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
أرسل تعليقك