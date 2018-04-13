جيش الاحتلال يستخدم قنابل غاز مجهولة لأول مرة

استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، غازات لأول مرة خلال قمعه واستهدافه للمتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، في الجمعة الثالثة من فعاليات مسيرة العودة الكبرى، والتي أطلق عليها الفلسطينيون جمعة حرق العلم الإسرائيلي.