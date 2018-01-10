"التحالف العربي" ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف .
GMT 17:37 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"ناطق التحالف العربي" هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم مليشيا الحوثي.
GMT 19:42 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالحوثيون يؤكدون لنائب المبعوث الأممي سنقطع الملاحة في البحر الأحمر إذا استمر تصعيد التحالف العربي.
GMT 16:16 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرمليشيا الحوثي تعلن إسقاط مقاتلة حربية للتحالف العربي في محافظة صعدة شمالي اليمن
GMT 20:25 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالتحالف العربي يأسف لبيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن المنحاز لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بعد أن وصفها بسلطات الأمر الواقع
GMT 16:26 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالتحالف العربي يؤكد أنه يقوم بالعمل على سد الثغرات لمنع تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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