التحالف العربي ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف
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المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يواجه منتخبات العراق وبلجيكا و أوكرانيا و البيرو و ألمانيا و إيطاليا وديًا ضمن استعداداته لكأس العالم 2018. حمزة إدريس يشيد بروح لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي أمام نظيرهم الأردني في أولى مبارياتهم الآسيوية. الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الجدول الزمني لاستعداد الأخضر قبل كأس العالم. عادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي في مباراة الأردن. رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يقول إنه لن يسمح للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بأن ترفع رأسها مجددًا. الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة بسبب التطورات السورية أسوشييتد برس يصرح أن ترمب قد يرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في إطار الاتفاق النووي قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل. البيت الأبيض يعلن نشعر بالقلق العميق لاعتقال الآلاف في إيران بسبب التظاهر السلمي شرطة منطقة الجوف تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود.
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"التحالف العربي" ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف .

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العرب اليوم - "التحالف العربي" ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف .

التحالف العربي
خالد عبدالواحد-العرب اليوم- صنعاء

"التحالف العربي" ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف .

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التحالف العربي ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف التحالف العربي ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف



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التحالف العربي ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف التحالف العربي ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف



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