الرئيس الألماني يدعو كلاً من واشنطن وموسكو لمبادرة سلام

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، كلاً من واشنطن وموسكو، إلى إقرار مبادرة سلام مشتركة لحل مشكلة الصراع السوري، وذلك بعد الهجوم الجوي الذي نفذته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على أهداف في سوريا.

وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية، في إشارة إلى التحرك المقبل لكل من الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي: "القوى العظمى تتحمل مسؤولية عظيمة، وهنا يجب أن تتخذ خطوة أولى، وهذا ما يتحمل كل من فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مسؤوليته أمام العالم".

وأضاف شتاينماير: "لم تجد كل من واشنطن وموسكو طريقاً للالتقاء بينهما في حل الأزمة السورية فإن فرص تحسن الوضع في سوريا تساوي صفراً".