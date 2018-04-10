ماكرون يؤكد أن زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا زيارة مهمة للغاية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي أن زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا زيارة مهمة للغاية و نريد شراكة مستدامة مع السعودية عبر تنسيق استراتيجي.