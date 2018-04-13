إصابة أكثر من 20 مواطنا بينهم مسعف في مواجهات بأبو ديس

أصيب أكثر من عشرين مواطنا بجروح وبالاختناق، بينهم مسعف، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدتها قرية أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، اليوم الجمعة.
وقالت مصادر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 7 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومسعف بالرصاص المطاطي في رأسه، إلى جانب إصابة 14 شابا آخرين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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