ماكرون يؤكد لا يمكن إغفال الأنشطة الباليستية لإيران ونفوذها في المنطقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لا يمكن إغفال الأنشطة الباليستية لإيران ونفوذها في المنطقة
GMT 17:06 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانترامب يؤكد بعد طرد داعش من سورية لا بد من زيادة جهودنا لوقف إيران عن دعم الإرهاب
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GMT 16:57 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانترامب يعلن الضربة الغربية في سورية استهدفت الأسلحة الكيماوية بهدف منع الأسد من تكرار استخدامها
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GMT 14:39 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانالرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتبر أن الاتفاق النووي الايراني "كارثة"
ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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