وزير الخارجية الألماني يؤكد أن بلاده ستعمل من أجل حل سياسي في سوريا

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن دعمه لبدء "مسار قوي وجديد" لحلحلة المفاوضات المجمدة بشأن حل سياسي للصراع في سوريا.

وقال ماس اليوم السبت في برلين، إن الحل السياسي وحده هو الذي سيحقق السلام في البلاد، مؤكداً أن الحكومة الألمانية ستشارك في التوصل إلى حل سلمي في سوريا وستستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية لدفع المفاوضات قدماً.

وأضاف ماس أن الحكومة الألمانية ستستغل كذلك القنوات المفتوحة بينها وبين روسيا لحثها على اتخاذ موقف بناء.

وأوضح الوزير أن ألمانيا ترغب في العمل مع فرنسا لخلق صيغة دولية لجهود الدول ذات التأثير على الوضع هناك من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام.