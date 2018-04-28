الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في شمالي محافظة لحج

استعادت قوات الجيش اليمني عددًا من المواقع الاستراتيجية في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج جنوب اليمن ، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران .
وقال مصدر عسكري إن الجيش استعاد موقع السنترال ومدرسة الفلاح وجبل الأخمار ومنطقة الجدد ونجد قفيل الاستراتيجي بالإضافة إلى السيطرة النارية على الطريق الرئيس المؤدي إلى مدينة الراهدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية .
وأشار المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية على شبكة الإنترنت / 26 سبتمبر/ إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية وأسر خمسة آخرين .
وسيساعد التقدم المحرز، وفقًا للمصدر الجيش اليمني، على تأمين تقدمه نحو مدينة الراهدة الواقعة جنوب شرقي محافظة تعز .
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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