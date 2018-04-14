دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، روسيا، اليوم السبت، إلى "تحمل مسؤوليتها" في النزاع السوري، وذلك إثر اجتماع في بروكسل لسفراء الدول الـ29 الأعضاء في المنظمة أعقب ضربات عسكرية غربية في سوريا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي، إن "الحلفاء يدعون جميع من يدعمون النظام السوري وخصوصاً روسيا إلى تحمل مسؤوليتهم والسعي الى مشاركة النظام السوري في شكل بناء في عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة" لإجاد حل سلمي للنزاع.