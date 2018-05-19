إيمانويل ناحشون يعلن أن سفارة أوروجواي ستفتتح سفارتها في القدس الاثنين المقبل

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل ناحشون، أن باراجواي ستفتتح سفارتها مدينة القدس يوم الاثنين المقبل، بعد أيام من احتفال الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى هناك.وقال ناشطون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "رئيس باراجواي، هوراسيو كارتيس، سيصل إلى إسرائيل مساء غد الأحد، لافتتاح سفارة باراجواي في القدس يوم الاثنين"، واصفًا الحدث بأنه "يوم تاريخي لإسرائيل".

وقال وزير خارجية باراجواي، إيلاديو لويساجو، أمس الجمعة، إنه "تم اتخاذ قرار نقل السفارة بشكل مستقل دون التأثر بموقف أي دولة أخرى.. قام باتخاذه رئيس الدولة"، وفق وكالة "سبوتنك" الروسية.وستصبح باراجواي ثاني دولة في أميركا اللاتينية بعد جواتيمالا، تحذو حذو الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس.