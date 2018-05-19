إيمانويل ناحشون يعلن أن سفارة أوروجواي ستفتتح سفارتها في القدس الاثنين المقبل

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل ناحشون، أن باراجواي ستفتتح سفارتها مدينة القدس يوم الاثنين المقبل، بعد أيام من احتفال الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى هناك.وقال ناشطون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "رئيس باراجواي، هوراسيو كارتيس، سيصل إلى إسرائيل مساء غد الأحد، لافتتاح سفارة باراجواي في القدس يوم الاثنين"، واصفًا الحدث بأنه "يوم تاريخي لإسرائيل".
وقال وزير خارجية باراجواي، إيلاديو لويساجو، أمس الجمعة، إنه "تم اتخاذ قرار نقل السفارة بشكل مستقل دون التأثر بموقف أي دولة أخرى.. قام باتخاذه رئيس الدولة"، وفق وكالة "سبوتنك" الروسية.وستصبح باراجواي ثاني دولة في أميركا اللاتينية بعد جواتيمالا، تحذو حذو الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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