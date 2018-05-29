كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان مسؤوليتهما عن إطلاق القذائف صوب المستوطنات الإسرائيلية
GMT 15:17 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوانفجارات جديدة في دير البلح بالمنطقة الوسطى ناجمة عن تصدي القبة الحديدية لصواريخ جديدة من غزة
GMT 14:43 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوطائرت الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة
GMT 14:03 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوإصابة 3 إسرائيليين في مستوطنة أشكول بشظايا قذيفة أطلقت من غزة
GMT 11:48 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوحبس نائب مدير مطار سوهاج وعاملين 4 أيام على ذمة تهريب 10 آلاف قرص مخدر
GMT 14:35 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوالسيسي يصدر قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي للقوات البحرية
نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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