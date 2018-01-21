سقوط صاروخ على بلدة كليس التركية مصدره شمال سورية
GMT 21:46 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تنصب حواجزها على مداخل مدينة حلحول وبيت عينون ومخيم العروب شمال الخليل
GMT 20:00 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم مخيم العروب شمال الخليل بعد تعرضها للرشق بالزجاجات الحارقة
GMT 19:25 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرشبان يرشقون مركبات المستوطنين قرب مدينة يطا جنوب الخليل بالحجارة
GMT 19:18 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرإصابة ٣ جنود من حرس الحدود بعد تعرضهم للرشق بالحجارة قرب الرام شمال القدس المحتلة
GMT 18:22 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايروزارة الخارجية الفرنسية تعلن أن مجلس الأمن سيبحث التطورات في سورية الاثنين
GMT 16:47 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرواشنطن تدعو أنقرة في بيان إلى ضبط النفس في سورية
GMT 16:33 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرالاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة تل جنوب نابلس
GMT 15:52 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرأنور قرقاش يعلن أن التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها
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