نيكي هيلي تؤكد أن أميركا لن تسمح لسوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً

قالت نيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن بلادها لن تسمح للحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية مجددا.

وذكرت هيلي أنها تحدثت مع الرئيس دونالد ترامب بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة ضد منشآت الأسلحة الكيميائية السورية، فقال: "إذا استخدم النظام السوري هذا الغاز السام مجدداُ، فإن الولايات المتحدة مستعدة".