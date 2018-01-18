قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تشن هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في جبهة الصلو بمدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 05:22 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرأكثر من 30 قتيل من مليشيات الحوثي الانقلابية وأسر 6 أخرين في معارك مع قوات الجيش اليمني
GMT 08:51 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايرالجيش اليمني يعلن تحرير معسكر الحجلا وعدة مواقع شمال شرقي اليمن
GMT 10:49 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تحرر أول مناطق مديرية برط العنان في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
GMT 15:24 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية جراء استهداف مدفعيه الجيش اليمني
GMT 13:21 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني، تحاصر الحوثيين في مناطق متفرقة في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة شمال اليمن، وطيران الآباتشي التابع للتحالف العربي يقوم بتدمير تعزيزات حوثية
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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