مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يصلون دمشق

وصل مفتشو الأسلحة الكيماوية إلى فندق في دمشق اليوم السبت (14 أبريل نيسان) لمحاولة الوصول إلى موقع يشتبه أنه تعرض لهجوم بغاز سام في مدينة دوما السورية، بعد ساعات من قيام دول غربية بشن ضربات جوية ردا على هجوم الغاز.

ووصل مفتشون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ست سيارات تابعة للأمم المتحدة قادمين من لبنان.

وقصفت قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية سوريا بأكثر من مئة صاروخ في وقت مبكر من صباح اليوم السبت رداً على الهجوم المزعوم بغاز سام الذي قتل العشرات الأسبوع الماضي.