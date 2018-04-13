إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي جنوب نابلس

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات على مدخل بلدتي كفر قليل ومادما جنوب محافظة نابلس، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مواجهات اندلعت قرب بلدة كفر قليل جنوب محافظة نابلس، أصيب خلالها مواطنان، أحدهما بالرصاص الحي في يده، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه.

وذكرت المصادر أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة أخرى بالرصاص المطاطي في الرأس خلال مواجهات في قرية مادما، جنوب المحافظة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف تعاملت مع نحو 100 إصابة بالاختناق خلال مواجهات في كفر قليل، وبيتا، ومادما