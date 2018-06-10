وصول تمثال الرئيس السادات إلى أحد ميادين السويس

وصل إلى ميدان الترعة بالسويس تمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات استعدادا لافتتاح أعمال التطوير بالميدان. وتقرر إطلاق اسم الرئيس السادات على الميدان.
GMT 16:49 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيورئيس الوزراء الإثيوبي يعلن سنعمل سوية على تأمين المياه للشعبين الإثيوبي والمصري
GMT 16:45 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيورئيس الوزراء الإثيوبي يعلن أن تنمية سد النهضة لن تكون على حساب الشعب المصري
GMT 16:41 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيوالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن نريد تعزيز الروابط مع إثيوبيا بما يحقق التنمية والرخاء للشعبين الشقيقين
GMT 16:37 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيوالمتحدث باسم التيار الصدري يؤكد أن من أحرق صناديق الاقتراع هدفه هو إلغاء الانتخابات أو إتلاف أصوات الناخبين
GMT 16:01 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيورئيس مجلس النواب العراقي يدعو إلى إعادة الانتخابات النيابية بعد الحريق الذي نشب في مخزن لصناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات
يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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