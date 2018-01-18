طيران التحالف العربي يقصف مواقع الحوثيين في مديرية حيدان بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن.
GMT 14:38 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بمديرية باقم في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 18:33 2018 السبت ,13 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بجبل جميدة ومبنى مديرية القريشية.
GMT 18:54 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يشن غارة جوية على تجمعات للحوثيين شمال اليمن
GMT 16:02 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يستهدف بغارتين جويتين مخازن أسلحة للمليشيات الانقلابية
GMT 19:56 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل أربعة عناصر من المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في وقت سابق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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