التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على قرية داما بريف السويداء الشمالي الغربي

جددت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف درعا الشرقي اليوم اعتداءاتها على القرى الآمنة في ريف السويداء الغربي المحاذي لها بقذائف الهاون ما تسبب بوقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وذكر مراسل في السويداء أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في قرى اللجاة في ريف درعا الشرقي استهدفت المواطنين الآمنين في قرية داما بأقصى ريف السويداء الشمالي الغربي بـ 5 قذائف هاون ما ألحق أضرارا مادية ببعض المنازل دون وقوع إصابات.

وكانت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بسطت سيطرتها اليوم على قرية دير داما ومزرعة البستان وسط اللجاة في أقصى الريف الشمالي الغربي لمحافظة السويداء وسط انهيار بصفوف الإرهابيين تحت الضربات المركزة لبواسل جيشنا على تحصيناتهم ومحاور تحركاتهم.

وارتقى ثلاثة شهداء أمس وجرح مواطنان اثنان ووقعت أضرار مادية جراء تجدد اعتداءات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته المنتشرة في الريف الشرقي لمحافظة درعا بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة السويداء .

واستهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الريف الشرقي لمحافظة درعا خلال الأيام القليلة الماضية الأحياء السكنية بمدينة السويداء وقرى حران والطيرة وتعارة والمجيمر ولبين والدويرة وبلدة القريا بريف السويداء الغربي بعدد من قذائف الهاون والرصاص المتفجر ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وتنتشر في ريف السويداء المحاذي لمنطقة اللجاة وريف درعا الشرقي تنظيمات إرهابية تتبع في معظمها لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتعتدي بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون وبزرع العبوات الناسفة على الطرق أو إطلاق الرصاص الحي على السيارات المارة ونصب الكمائن حيث ارتقى جراء ذلك عدد من الشهداء وجرح العشرات واختطف العديد من المواطنين.