المالكي يُصرح أن الحوثيون تسببوا بإحراق مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الحديدة غربي اليمن
GMT 17:17 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان"المتحدث باسم التحالف العربي" صعدة نقطة لتهريب وإطلاق الصواريخ على السعودية
GMT 17:15 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان"متحدث التحالف" قوات الجيش اليمني تتقدم في محافظة البيضاء
GMT 17:13 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان"تركي المالكي" الميليشيات الحوثية أطلقت على السعودية 107 صواريخ وأكثر من 66 ألف مقذوف
GMT 17:10 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالمالكي يؤكد أن "ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة في البحر الأحمر غربي اليمن ومضيق باب المندب بزوارق مفخخة"
GMT 16:44 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالمالكي يؤكد أن الصواريخ الباليستية للميليشيات تنطلق من صعدة وشمال عمران
ظهرت الممثلة الشهيرة إيميلي بلانت، برفقة زوجها، النجم والمخرج جون كراسنسكي للمشاركة في العرض الأول لفيلمهما الجديد A Quiet Place في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تألقت البالغة من العمر 35 عامًا، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون القرمزي فوق الخصر مصنوع من القطيفة، يتميز بتنورة مزخرفة باللون الوردي في الأسفل من تصميم مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رنتا". وحملت إميلي، المرشحة لجائزة الأوسكار، حقيبة صغيرة باللون الوردي في يدها، مع مزيد من الإكسسوارات وزوج من الأساور المزيّنة بالخرز بنفس ألوان الفستان، بالإضافة إلى الأقراط القرمزية الأنيقة، وكان شعرها الأشقر الداكن قد انجرف للوراء مجددًا بتسريحة أنيقة من تصميم مصففة شعر المشاهير ساره بوتيمبا، ما أضفى إطلالة ناعمة ورقيقة لإميلي، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل القرمزية الأنيقة ومكياجًا ناعمًا من أحمر الشفاه القرمزي ولمسة من الكحل والماسكارا. بينما ارتدى جون
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