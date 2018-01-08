سقوط عدة قذائف هاون في محيط سجن عدرا المركزي ومشفى ابن سينا ولا معلومات حتى اللحظة عن إصابات
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سقوط عدة قذائف هاون في محيط سجن عدرا المركزي ومشفى ابن سينا ولا معلومات حتى اللحظة عن إصابات

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سقوط عدة قذائف هاون
دمشق- العرب اليوم

سقوط عدة قذائف هاون في محيط سجن عدرا المركزي ومشفى ابن سينا ولا معلومات حتى اللحظة عن إصابات
 

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سقوط عدة قذائف هاون في محيط سجن عدرا المركزي ومشفى ابن سينا ولا معلومات حتى اللحظة عن إصابات سقوط عدة قذائف هاون في محيط سجن عدرا المركزي ومشفى ابن سينا ولا معلومات حتى اللحظة عن إصابات



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سقوط عدة قذائف هاون في محيط سجن عدرا المركزي ومشفى ابن سينا ولا معلومات حتى اللحظة عن إصابات سقوط عدة قذائف هاون في محيط سجن عدرا المركزي ومشفى ابن سينا ولا معلومات حتى اللحظة عن إصابات



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