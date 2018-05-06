الطائرات الإسرائيلية تقصف موقعًا شمال غزة

قصفت طائرة حربية إسرائيلية اليوم، بصاروخ واحد على الأقل موقعًا شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية، بأن طائرة حربية من نوع (إف16 (أطلقت صاروخًا على موقع شمال بيت لاهيا، مما أدى إلى وقوع أضرار بالغة وحالة من الخوف في صفوف الأطفال القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.