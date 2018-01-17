أنور قرقاش يؤكد أن ما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن ما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر
GMT 18:50 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرقرقاش يعلن أن تصويت الجميعة العامة بشأن القدس انتصار للشرعية الدولية والقضية الفلسطينية
GMT 19:58 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبروزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يصرح أن القيادة السعودية هي بوصلة عملنا ضمن التحالف العربي وفي مواجهة الإرهاب والأطماع الإيرانية
GMT 16:55 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبروزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش يؤكد أن عقد القمة الخليجية في ظل هذه الظروف الحساسة خطوة إيجابية
GMT 21:48 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرقرقاش يعلن كل التقدير للجهود المصرية المخلصة لإنجاح المصالحة الفلسطينية
GMT 20:14 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبرأول رد رسمي من "الإمارات" على منع شفيق من مغادرة أراضيها
ظهرت النجمة هالي بيري، الحائزة على جائزة "الأوسكار"، بإطلالة مثيرة وجريئة أثارت ضجة كبيرة فى حفل "NAACP Image Awards"، في دورته الـ49، في باسادينا بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، وهو حفل سنوي تقدمه الجمعية الوطنية الأميركية، لتكريم الأشخاص من أعراق وأصول مختلفة لإنجازاتهم في السينما والتلفزيون والموسيقى والأدب وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. ارتدت نجمة هوليوود البالغة من العمر 51 عاماً، فستاناً من الدانتيل الأسود والأحمر الشفاف والذي كشف عن أجزاء من جسدها لتتباهي بيري بخصرها النحيل وساقيها الممشوقتان. وأضفى على جمالها خمرى اللون، تسريحة شعرها المرفوع على شكل كعكة، مما يبزر من حيويتها المشرقة، واختارت زوجا من الأقراط السوادء، كما انتعلت زوجا من الأحذية بنفس اللون ذات الكعب العالي، حيث أنها جذبت الأنظار والأضواء، من خلال ابتسامتها الساحرة، وفستانها المثير. وأضافت لمسة من ظلال العيون السوداء والماسكارا وبعضا
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