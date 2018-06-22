طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذا طلعات متتالية فوق بلدات ومناطق الجنوب اللبنانية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني بأن “خمس طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية على فترات منذ ليل أمس ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وما بين مناطق شكا والجنوب وصولا إلى كل المناطق اللبنانية ولا سيما البقاع ومن ثم غادرت تباعا باتجاه الأراضي المحتلة”.

وتقوم طائرات العدو الإسرائيلي بخرق الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي وسط تجاهل دولي وأممي لنداءات لبنان المطالبة بإدانة تلك الخروقات واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.