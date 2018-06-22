طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذا طلعات متتالية فوق بلدات ومناطق الجنوب اللبنانية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني بأن “خمس طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية على فترات منذ ليل أمس ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وما بين مناطق شكا والجنوب وصولا إلى كل المناطق اللبنانية ولا سيما البقاع ومن ثم غادرت تباعا باتجاه الأراضي المحتلة”.
وتقوم طائرات العدو الإسرائيلي بخرق الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي وسط تجاهل دولي وأممي لنداءات لبنان المطالبة بإدانة تلك الخروقات واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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