مقتل فتاة عراقية وإصابة شقيقها جراء تفجير إرهابي في ديالى

قتلت فتاة واصيب شقيقها بجروح بانفجار إرهابي بعبوة ناسفة في أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى العراقية.وأفاد مصدر محلي لموقع السومرية نيوز اليوم بأن”عبوة ناسفة موضوعة على طريق زراعي في محيط منطقة قولاي بأطراف قضاء خانقين انفجرت لدى مرور سيارة ما أسفر عن مقتل فتاة وإصابة شقيقها بجروح”.

ويشهد قضاء خانقين منذ أسابيع اعتداءات خاصة بالعبوات الناسفة ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.