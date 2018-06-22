مقتل فتاة عراقية وإصابة شقيقها جراء تفجير إرهابي في ديالى

قتلت فتاة واصيب شقيقها بجروح بانفجار إرهابي بعبوة ناسفة في أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى العراقية.وأفاد مصدر محلي لموقع السومرية نيوز اليوم بأن”عبوة ناسفة موضوعة على طريق زراعي في محيط منطقة قولاي بأطراف قضاء خانقين انفجرت لدى مرور سيارة ما أسفر عن مقتل فتاة وإصابة شقيقها بجروح”.
ويشهد قضاء خانقين منذ أسابيع اعتداءات خاصة بالعبوات الناسفة ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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