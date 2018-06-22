إصابة أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة بجمعة الوفاء للجرحى

أصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها اليوم للمتوافدين إلى مخيمات العودة على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 للمشاركة في جمعة الوفاء للجرحى ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار عن القطاع التي انطلقت في الثلاثين من آذار الماضي.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن فلسطينية أصيبت شرق غزة وفلسطينيين اثنين في جباليا وفلسطينية رابعة في خزاعة.

وأشارت الوكالة إلى أنه لدى بدء توافد عدد من الشبان الفلسطينيين إلى الشرق من بلدة جباليا وخان يونس سارعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل كثيف تجاه الفلسطينيين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية جددت في الأول من الشهر الجاري انحيازها السافر لكيان الاحتلال الإسرائيلي وتأييدها لقمع قواته للشعب الفلسطيني واستخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى حماية الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال .