إصابة أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة بجمعة الوفاء للجرحى

أصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها اليوم للمتوافدين إلى مخيمات العودة على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 للمشاركة في جمعة الوفاء للجرحى ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار عن القطاع التي انطلقت في الثلاثين من آذار الماضي.
وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن فلسطينية أصيبت شرق غزة وفلسطينيين اثنين في جباليا وفلسطينية رابعة في خزاعة.
وأشارت الوكالة إلى أنه لدى بدء توافد عدد من الشبان الفلسطينيين إلى الشرق من بلدة جباليا وخان يونس سارعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل كثيف تجاه الفلسطينيين.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية جددت في الأول من الشهر الجاري انحيازها السافر لكيان الاحتلال الإسرائيلي وتأييدها لقمع قواته للشعب الفلسطيني واستخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى حماية الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال .
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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