11 غارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال اليمن.
GMT 14:37 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين قادمة من محافظة صعدة باتجاه محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
GMT 14:24 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف آليات عسكرية لمليشيات الحوثي في جبهة حام، بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وسقوط قتلى من المليشيات.
GMT 08:14 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة مسورة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن .
GMT 17:37 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر7 غارات لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين في منطقة البقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 11:01 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرتحليق مكثف لطيران التحالف العربي في سماء العاصمة صنعاء شمال اليمن.
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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